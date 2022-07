Divulgação/ Inep Ex-presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Danilo Dupas, pediu demissão do cargo, nesta quarta-feira (27), alegando motivos pessoais. Carlos Moreno, diretor de Estastísticas Educacionais, vai assumir o comando da pasta.

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou a troca de comando. Segundo Godoy, Moreno "já ocupou diversas funções no INEP e conhece profundamente os processos, avaliações e exames da autarquia".

Anuncio ainda que a saída do atual presidente Danilo Dupas ocorreu por motivos pessoais e a pedido. Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a Autarquia. — Victor Godoy (@victorv_godoy) July 27, 2022





Carlos Moreno é servidor de carreira da própria instituição, doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília e Mestre em Estatísticas pela Universidade de Brasília (UnB).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .