18/04/2022 Ministro da Educação anuncia inscrições para Fies e Prouni; confira

O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, confirmou nesta quinta-feira as datas para as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os prazos foram confirmados durante live com o presidente Jair Bolsonaro.

O prazo para a inscrição no Prouni do 2º semestre deste ano será de 1 a 4 de agosto, e estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e ou 2021 poderão usar as notas para concorrer a uma bolsa.

Já as inscrições para o Fies começarão em 9 de agosto e ficarão abertas até o dia 12 do mesmo mês. Os candidatos que participaram do Enem a partir da edição de 2010 poderão pleitear o financiamento. O Ministério da Educação informou ainda que as inscrições postergadas para o 2º semestre deste ano serão entre os dias 27 e 29 de julho.

