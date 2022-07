Reprodução Universidade de São Paulo- USP

Sete das dez melhores universidades da América Latina são brasileiras, segundo o Times Higher Education (THE), revista britância que é referência em educação superior. No entanto, a liderança está com a Pontificia Universidad Católica de Chile, pelo quarto ano consecutivo.

Na média, as universidades brasileira são as melhores da região, com a pontuação 51,3 em 100, acima dos 48,9 do ano passado. O país domina o topo do THE Latin America University Rankings, com 28 universidades entre as 50 melhores.

Depois da PUC chilena, o ranking tem a Universidade de São Paulo e a Universidade de Campinas. Ambos obtiveram as notas mais altas possíveis para pesquisa e também pontuaram bem para ensino.





O THE Latin America University Rankings lista as principais instituições da região da América Latina e Caribe. Ele se baseia nos mesmos 13 indicadores de desempenho que sustentam o THE World University Rankings , mas os pesos foram recalibrados para refletir as características das universidades da América Latina .

As universidades são avaliadas em ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.

O ranking de 2022 inclui 197 instituições em 13 países, contra 177 instituições no ano passado.

