USP Imagens: 27.06.2022 Jovens prestar vestibular para ingressar na USP - 27.07.2022

O Conselho de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), aprovou na última sexta-feira (23) a implementação de uma comissão de apuração de das autodeclarações dos candidatos às vagas destinadas a 'candidatos cotistas' pretos, pardos e indígenas (PPI), antes da confirmação da matrícula. O objetivo é evitar fraudes recorrentes de alunos que tentar fraudar o sistema de cotas destinadas aos grupos. Além disso, foram aprovadas outras mudanças para o próximo ano.

A partir de 2023, todos os candidatos concorrerão, primeiramente, às vagas destinadas à Ampla Concorrência (AC). Os candidatos cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras também poderão concorrer às vagas destinadas à Política de Ação Afirmativa Escola Pública (EP), assim como os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras. Porém isso não impede que eles optem por concorrer às vagas destinadas à Política de Ação Afirmativa Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) .

O documento denominado de lei das cotas sociais , define que os estudantes entre candidatos com renda familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita que se consideram pretos, pardos ou indígenas (PPI) e os que não se enquadram nas questões raciais. A partir do ano que vem, os candidatos inscritos para qualquer curso independentemente das categorias (Ampla Concorrência, Escola Pública ou PPI ) serão classificados de acordo com a nota final do vestibular. A ideia é preencher as vagas de Ampla Concorrência , depois as vagas para Escola Pública , sob os critérios para essas vagas, e depois incluir os alunos para as vagas para pretos, pardos e indígenas . A alteração buscar corrigir distorções e ampliar as possibilidades dos candidatos EP e PPI . Esses candidatos disputarão além das vagas específica para cotistas, as vagas de ampla concorrência.

“Isso significa que, em 2023, provavelmente teremos um número maior de ingressantes egressos da escola pública e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, pois também concorrerão às vagas destinadas à AC, assim como os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas também concorrerão às vagas destinadas à EP.”, explica o pró-reitor adjunto, Marcos Garcia Neira.

Com informações Jornal da USP*

