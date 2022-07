Divulgação As inscrições para o Sisu são feitas pela internet

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o 2º semestre de 2022.

Estudantes aprovados para uma vaga em universidades públicas devem se matricular a partir da próxima semana. O prazo vai de 13 a 18 de julho. A lista contém dados do nome da instituição de ensino superior, do curso, local do campus e turno das aulas. Outros detalhes devem ser obtidos junto à universidade.

Confira o cronograma:

Resultado do Sisu: 6 de julho;

6 de julho; Matrícula na instituição de ensino: de 13 a 18 de julho;

de 13 a 18 de julho; Prazo para manifestar interesse na lista de espera: 6 a 18 de julho;

6 a 18 de julho; Resultados da lista de espera: a partir de 25 de julho.



O Sisu é a forma de seleção adotada pelo MEC para preencher vagas de graduação em instituições públicas. O sistema utiliza as notas alcançadas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, 60.246 estudantes foram selecionados. Desses, 37.149 (61,66% do total) conseguiram aprovação para a 1ª opção de curso e 23.097 (38,34%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos nas próprias inscrições. A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.

Lista de Espera

Para quem não conseguiu classificação para ficar entre os selecionados na chamada regular ainda há chances para disputar uma das vagas ofertadas nessa edição do Sisu.

Já a partir desta quarta, aqueles que ainda não foram selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para registrar, na página do Sisu, que deseja participar dessa última etapa do segundo processo seletivo de 2022 terminará às 23h59 do dia 18 de julho, horário oficial de Brasília.

