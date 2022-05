Valter Campanato/Agência Brasil - 28/11/2021 Termina hoje o prazo para pagar a inscrição do Enem

Nesta sexta-feira (27), termina o prazo para que os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 paguem a inscrição para realizar a prova. Os candidatos que obtiveram direito à isenção da taxa não precisam pagar a quantia de R$ 85.

A prova do Enem está marcada para acontecer nos dias 13 e 20 de novembro, tanto a versão impressa quanto a digital.

Como gerar o boleto para pagar o Enem?

O boleto para que o estudante pague a prova foi gerado automaticamente assim que o candidato finalizou o processo de inscrição. Ele está disponível para download na Página do Participante , dentro do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para ter acesso ao arquivo, basta fazer login com a conta Gov.br, que é a mesma utilizada no momento da inscrição, com CPF e senha.

Uma novidade deste ano é que o Inep lançou mais duas opções de pagamento para a prova: o Pix e cartão de crédito . No entanto, é preciso tomar cuidado ao selecionar a opção de pagamento, já que, uma vez que você escolhe a maneira que deseja pagar a taxa, não é possível alterar.

Mais informações sobre a prova

A partir desta edição, o Inep também vai aceitar documentos digitais nos locais das provas, como o e-Título, a Carteirinha Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital.

O documento deve ser apresentado ao fiscal no aplicativo oficial no dia da avaliação. Mas atenção, capturas de tela não serão aceitas .

É importante lembrar também que, depois que o inscrito entrar na sala de aula para realizar a prova, o uso do celular é estritamente proibido.

Disciplinas e horários

No primeiro domingo (13 de novembro), o candidato deverá fazer 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 de ciências humanas; e a redação.

Já nos segundo dia (20 de novembro), a prova terá 45 questões de matemática; e 45 de ciências da natureza.

Os portões abrem às 12h (no horário de Brasília) e fecham às 13h. O início das provas é previsto para 13h30. No primeiro dia, o exame é encerrado às 19h (por causa da redação) e no segundo, às 18h30.

