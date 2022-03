Divulgação/ Inep Registro de estudante respondendo o gabarito da prova

A minuta do edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano prevê que questões usadas em edições passadas da prova poderão ser reaproveitadas no teste em 2022.

A reciclagem ocorre porque o governo deixou de abastacer por dois anos o Banco Nacional de Itens (BNI), que guarda as questões prontas para serem utilizadas. Agora, está sem itens novos para montar a prova que será aplicada em oito meses.

O GLOBO teve acesso à minuta do edital do Enem. O item 16.10 diz que: A edição 2022 do Enem poderá utilizar itens inéditos e itens já utilizados em edições anteriores".

O documento ainda passa por análise jurídica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem. Somente depois disso, a presidência do órgão aprovará a versão final do edital.

O Inep foi procurado, mas não respondeu.

