Prouni abre inscrições nesta terça-feira

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2022 são abertas nesta terça-feira (22) e podem ser feitas até sexta (25). Nesta edição, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e de 2021 poderão ser utilizadas pelos estudantes para participar do processo seletivo. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o sistema irá considerar automaticamente a pontuação mais alta obtida.

Para efetuar o cadastro no Prouni, o acesso deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , mesmo site utilizado para ingresso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

De acordo com o cronograma do Ministério da Educação, a primeira chamada será divulgada no dia 2 de março. O estudante aprovado deve comprovar suas informações no período do dia 3 ao 14 do próximo mês.

Até 2021, o Prouni permitia o cadastro da nota do último Enem. Neste ano, a grande novidade é a possibilidade de usar as duas pontuações - 2021 e 2020. A mudança foi oficializada na última sexta-feira (18) por meio de decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Com a medida, estudantes que fizeram um dos dois últimos Enem (edições de 2021 e 2020) podem fazer suas inscrições para o Prouni. Já para aqueles que fizeram as duas edições do exame, o sistema de inscrição irá considerar, automaticamente, a edição na qual o candidato atingiu a nota mais alta", explicou o MEC.

Sobre o Prouni

Criado em 2004, o programa disponibiliza bolsas de estudo em instituições de educação superior privadas. Para concorrer, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo (o equivalente a R$ 1.818 em 2022) em caso de bolsa integral, e de até três mínimos (o equivalente a R$ 3.636 em 2022), em parcial.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC, é preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial para ter prioridade na pré-seleção do programa.