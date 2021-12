USP Imagens Primeira fase da Fuvest acontece neste domingo; veja o que saber

Neste domingo (12) acontece a primeira fase da Fuvest, vestibular necessário para entrar na maior universidade da América Latina, a USP (Universidade de São Paulo). Ao todo, foram mais de 110 mil inscritos que disputam 8.211 vagas de graduação, sendo 2.169 delas são reservadas para alunos vindos de escolas públicas e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos da rede pública de ensino, informa a Folha de São Paulo.

Veja como conferir seu local de prova.

Nesta primeira etapa os candidatos precisam enfrentar as 90 questões de múltipla escolha. A segunda fase do vestibular está marcada para os dias 16 e 17 de janeiro e engloba questões dissertativas de português e redação e de conhecimentos específicos de acordo com a carreira escolhida.​

Os portões abrem ao meio-dia (12h) e a prova começa imediatamente uma hora depois, às 13h. Os inscritos têm 5h para realizar o exame, até às 18h.

As salas terão ocupação máxima de 50% por conta da pandemia do novo coronavírus. Máscaras são obrigatórias, mas os candidatos não passarão por aferimento de temperatura. Quem estiver com sintomas, no entanto, deve permanecer em casa.

Leia Também

Apenas água é permitida durante o exame. Quem desejar comer precisa se deslocar para um local reservado para alimentação, mas vale lembrar que o tempo gasto não será reposto no tempo total da prova.

Na última edição do vestibular, a banca monitorou 300 candidatos que manifestaram sintomas de Covid-19, mas apenas 2 tiveram de fato a doença.

Além das vagas ofertadas pela Fuvest, a USP destina 2.936 vagas de graduação para a disputa pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que utiliza a nota do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio).

Às 19h deste domingo a Fuvest vai divulgar o gabarito da prova.