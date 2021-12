Governo de São Paulo Registro do vestibular da USP em 2019





A primeira fase de provas da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) para ingresso na Universidade de São Paulo (USP) acontece neste domingo (12). Os inscritos deverão atentar para as recomendações de biossegurança divulgadas pela Fuvest e as informações gerais, como o horário de fechamento dos portões e o local de prova.

Nesta edição, serão 119 locais, divulgados desde o último dia 2 na área do participante disponível no site da Fuvest. Já a sala onde cada um fará a prova será informada no local do exame e no portal da fundação.





Cada escola terá apenas 50% da sua capacidade de inscritos por conta dos protocolos de biossegurança definidos em meio à pandemia da Covid-19. Os portões serão abertos às 12h do horário de Brasília, exatamente uma hora antes do início do exame.

Para realizar a prova, os candidatos precisarão levar:

documento de identidade original, sob pena de ser excluído do vestibular caso a Fuvest não consiga identificá-lo;

caneta esferográfica de tinta azul e corpo transparente;

máscara facial que deve ser utilizada corretamente, cobrindo nariz e boca, durante todo o período do exame;



Além das obrigatoriedades, é permitido: