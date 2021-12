Reprodução: Redes Sociais Frase "fora Bolsonaro" nos caracateres em negrito na prova da UFPel

A Universidade Federal de Pelotas (RS) vem sendo alvo de polêmicas nesta segunda-feira (06) após aplicar uma prova do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) no sábado (04) que destacava a frase "fora bolsonaro" instruções do exame.

A mensagem contava com algumas letras soltas em negrito, que juntas formavam a frase "fora bolsonaro".

manooo sério fui olha a se tem na minha prova e TÊM mds kkdkdkdkkd aí ai eu amo uma universidade



(tá escrito fora Bolsonaro!!

Alunos da faculdade divulgaram a prova por meio das redes sociais e a mensagem de cunho político viralizou. A universidade declarou que tomou conhecimento do acontecido no último domingo (05).

E eu achando q a impressão só tava meio ruim, eu amo uma faculdade.









Em um comunicado, a UFPel afirmou que a pessoa responsável pela mensagem enigmática já foi identificada e que um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. Segundo a instituição, a integridade do exame não foi prejudicada.

Confira a nota da universidade:

A administração da Universidade tomou conhecimento, no último domingo (5), de inclusão em sua prova do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) de formatação de caracteres em negrito compondo mensagem de cunho político na folha de instruções.

Cumpre informar à comunidade que a autoria da iniciativa já foi identificada, que não há qualquer indício de ofensa à integridade da prova e que já foi instaurado processo administrativo destinado à plena apuração dos fatos e responsabilidades.

A UFPel reitera seu compromisso com a comunidade universitária e regional com a transparência, integridade e regularidade de todos seus processos.