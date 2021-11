FOTO: AGÊNCIA BRASIL Aplicativo do Enem

Os participantes do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) que tenham sintomas ou diagnóstico de Covid-19 e outras doenças infectocontagiosas não deverão comparecer à prova. Para que a prova seja reaplicada é necessário que o estudante faça uma solicitação pela Página do Participante no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) .

O descumprimento da regra pode levar à eliminação do candidato. Segundo o Inep, o procedimento deve ser feito entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Na solicitação, é preciso anexar a documentação que comprove a condição de saúde.

Para a solicitação ser aprovada são necessários os seguintes requisitos:

Os documentos com o nome completo do participante;

O diagnóstico e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

Documento legível e com assinatura;

Identificação do profissional que atesta a situação, incluindo o registro do CRM (Conselho Regional de Medicina), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

O exame nacional acontecerá nos dias 21 e 28 de novembro, dois domingos consecutivos. Neste ano, as provas impressas e digitais serão aplicadas nas mesmas datas. Ainda, as provas digitais não poderão ser feitas por treineiros e sim exclusivamente para quem já concluiu o ensino médio ou está para se formar em 2021.

A orientação de reaplicação da prova vale para quem estiver com alguma das outras doenças listadas no edital. São elas: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Assim que o Inep analisar a documentação do participante e afirmar a reaplicação o estudante terá de realizar o exame nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da aplicação para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

Orientações no dia do exame

As medidas sanitárias contra a Covid-19 serão imprescindíveis no dia do exame. O Inep exige o uso de máscaras, cobrindo totalmente nariz e boca durante todo o período da prova.

A retirada da máscara será permitida apenas para identificação, para beber água e se alimentar. Além disso, o órgão autorizou que seja levado um frasco de álcool em gel individual para higienização das mãos e a utilização de luvas transparentes ou semitransparentes se o participante julgar necessário. É recomendado também que cada estudante leve sua própria garrafa de água.

Ainda, o participante deve respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes antes da abertura dos portões, nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer contato com a equipe de aplicação das provas.