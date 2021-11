FOTO: AGÊNCIA BRASIL Aplicativo do Enem

A razão pela qual mais de 35 funcionários pediram demissão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é a divergência com o gerenciamento do órgão, segundo o presidente da Assinep (Associação dos Servidores do Inep), Alexandre Retamal.

Nesta terça-feira (09), Retamal afirmou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que o Inep está sendo "mal administrado" e "desconstruído" pelo atual governo. Além disso, o presidente do órgão alegou que os servidores sofrem assédio moral.

"Não tem mais como concordar com a administração atual no Inep (...) Precisamos que a sociedade saiba o que está acontecendo. Temos de nos unir para melhorar a educação brasileira", afirma o presidente da Assinep.

Segundo Retamal, o Inep é atacado pelo próprio Ministério da Educação e pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O governo diz que o Inep "trabalha de forma ideológica", de acordo com Alexandre.

O chefe da associação ainda afirmou que o MEC e o governo influenciam nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes): "Às vezes, eles (MEC e o governo federal) querem obrigar os servidores a retirar uma questão sem ter justificativa cientifica", disse ele.

Em relação à demissão em massa dos funcionários, Alexandre Retamal disse que algumas áreas estão sem diretoria e trabalhando com poucas pessoas. Segundo ele, nessas condições os servidores ficam sobrecarregados e podem apresentar irregularidades. "Erros podem acontecer, mas esses erros acontecem muitas vezes pela sobrecarga e pela falta de pessoal suficiente. Isso é um exemplo claro que desconstrução", afirmou o presidente da Assinep.

Apesar do desmonte, Retamal afirmou que o Enem não será afetado pelas demissões . "Os estudantes podem ficar tranquilos".