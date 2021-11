Marcello Casal Jr/Agência Brasil Prova do Enem de 2021 está mantida, garante ministro

Após a debandada de servidores dos cargos técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) às vésperas da prova, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi às redes sociais garantir que a programação será mantida.

"O Ministério da Educação informa que o cronograma de execução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores do Inep", diz a nota.

"As provas do exame já se encontram com a empresa aplicadora, e o Inep está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução".

Ribeiro disse ainda que os servidores seguem vinculados ao órgão até que as exonerações sejam publicadas no Diário Oficial da União.

"Cabe esclarecer que os servidores colocaram à disposição os cargos em comissão ou funções comissionadas das quais são titulares, mas que continuam à disposição para exercer as atribuições dos cargos até o momento da publicação do ato no Diário Oficial da União (DOU)."

O exame está marcado para os dias 21 e 28 de novembro, e neste ano, conta com 3.109.762 candidatos.

O Inep está mergulhado em uma profunda crise. Desde a semana passada, há um processo de desmonte da estrutura e saída de gestores técnicos de seus cargos que resultou nos cerca de 30 pedidos de exoneração. Os servidores estão em desacordo com o presidente da instituição, Danilo Dupas.

"O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e os Censos da Educação Básica e da Educação Superior estão em risco, em razão das decisões estratégicas que estão sendo adotadas no âmbito da Presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”, diz comunicado divulgado pelos representantes dos servidores.



