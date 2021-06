Governo do Estado de São Paulo/Divulgação João Doria (PSDB), governador de São Paulo, anunciou a retomada das aulas presenciais

O governo de São Paulo anunciou, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (16), que as aulas presenciais no estado serão retomadas a partir do mês de agosto. Protocolos de segurança contra o novo coronavírus - como o uso de máscaras e distanciamento social - continuarão obrigatórios.



Rossieli Soares, secretário de educação do estado de São Paulo, apresentou o plano montado para que os alunos retornem às escolas e um estudo que mostra uma previsão de 35% de evasão escolar neste período de pandemia. Ou seja, em cada dez alunos, três não retornarão às práticas educativas.



"Cada vez que a gente fala em voltar, vamos sentindo a necessidade de irmos atrás de cada um dos nossos estudantes. Recuperar a aprendizagem de matemática será um dos grandes desafios. O déficit hoje é de 11 anos", ressaltou Rossieli.



