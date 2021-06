Agência Brasil Exame Nacional do Ensino Médio 2020

O edital de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi publicado nesta quarta-feira, 02, no Diário Oficial da União. Neste ano, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e vão ter as mesmas questões. A inscrição, com taxa de R$ 85, deve ser feita na página do participante de 30 de junho a 14 de julho. É possível conseguir isenção da taxa.

Veja as datas:



Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11



Horários das provas (hora de Brasília):



Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30



Prevenção à Covid-19

O uso de máscara será obrigatório para todos os participantes durante a prova. O edital também determina o uso e álcool em gel para higienizar as mãos. Não seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19 pode levar o estudante a ser eliminado da seleção.