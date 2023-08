Reprodução / Digitalks A autora Martha Gabriel foi a primeira palestrante do primeiro dia do Digitalks Expo 23 com o painel "Inteligência Artificial & a (r)evolução nas profissões"





O aguardado primeiro dia do Digitalks Expo 23 marcou o início de uma jornada repleta de inovação e tecnologia no mundo dos negócios digitais. O evento, conhecido como o principal encontro anual do segmento, teve sua abertura nesta quarta-feira (23), no São Paulo Expo, local que já se consolidou como o epicentro dos principais eventos da América Latina. Tendo uma curadoria impressionante de 170 palestrantes, o encontro promete receber cerca de 9 mil participantes ao longo dos dois dias de intensa programação.

Desde o começo do dia, às 7h, os portões do Digitalks se abriram para os entusiastas e profissionais do setor. E a primeira palestra logo ficou por conta de Martha Gabriel, renomada autora e uma das vozes mais influentes quando se trata do universo digital no Brasil. Com um painel sobre "Inteligência Artificial & a (r)evolução nas profissões", Martha capturou a atenção da audiência ao abordar as rápidas mudanças trazidas pela tecnologia, enfatizando a importância de uma preparação que combine pensamento crítico e domínio técnico das ferramentas.

À medida que a manhã avançava, uma diversidade de painéis se desdobraram, totalizando 16 trilhas de conhecimento que abrangem uma ampla gama de tópicos. Entre os notáveis nomes que já passaram pelos palcos do evento - com palestras simultâneas - estão Felipe Bazon, da Hedgehog Digital; Leandro Vieira, da Apiki; Rodrigo Neves, da VitaminaWeb; Benjamin Back, da CNN Brasil e Patricia Prates, da Rappi.

Patricia Prates, inclusive, assumiu a liderança no painel "Transformando o Mercado: Rappi e Porto compartilham insights sobre marketing e tecnologia", onde dividiu espaço com Luiz Arruda, do Porto, e Gabriel Dias, do próprio Digitalks. Em sua fala, Prates trouxe uma visão instigante sobre a relevância dos super aplicativos na atualidade, enfatizando a importância de não temer a experimentação por parte dos empreendedores.

"Não tenham medo de testar. A gente testa a cada 15 dias justamente para saber o que gera maior valor para o cliente [da Rappi], seja o tempo de entrega do aplicativo ou para gerar uma compra adicional. Testem e entendam o que realmente é importante para o consumidor, o que vai gerar valor", aconselhou.

Além dos palcos com painéis, também é possível conferir alguns stands montados com diversas marcas presentes nos corredores do São Paulo Expo. Espaços como o da Wework, Reclame Aqui e SP Invisível - que reverte o dinheiro da compra de produtos para ajudar pessoas em vulnerabilidade social - são alguns dos destaques da feira.

Período da tarde

Logo no ínicio da tarde, às 14h, um dos painéis mais aguardados estava repleto de espectadores. Com o tema "Desafios do Ecossistema Digital: inovação, disrupção e adaptação", os representantes dos Estúdios Flow Igor Coelho, Amanda Colaço e Ande Gaigher comentaram sobre o bom momento que estão tendo após a grande crise que passaram. Entre o compartilhamento de experiências, ensinamentos como "sempre falar a verdade" e "a importância da opinião para um criador de conteúdos" foram colocados em pauta.

"Eu preciso ser eu mesmo. Dá para ter opiniões divergentes, e conversar para evoluir e formar nossas próprias opiniões. O diálogo é importante nessa batalha da informação e da atenção", afirmou o CEO dos Estúdios Flow, Igor Coelho.

Outro grande painel que atraiu boa parte do público presente no Digitalks Expo 23 foi o “Supercopa Desimpedidos: a história por trás da maior collab da internet”, que contou com a presença de Fred Bruno (Desimpedidos), Henrique “Chico” Pedrotti e Pedro Drable, todos da NWB. Entre trocas sobre criação de conteúdos, redes sociais e publicidade, os palestrantes falaram sobre os planos para a "Supercopa Desimpedidos" deste ano.

Segundo eles, neste ano a competição terá times próprios com a intenção de criar uma maior identificação com a torcida, contando, inclusive, com parceiros como a Nike e nomes famosos como o de Rodrigo Hilbert, além do Próprio Fred (Desimpedidos). "Vai ser a primeira Supercopa em que a audiência vai poder jogar também", adianta Pedro Dable.

Reprodução / ADNews Henrique “Chico” Pedrotti, narrador esportivo e apresentador do Desimpedidos e Fred Bruno, apresentador do Desimpedidos





Segundo dia

A expectativa para o segundo dia do Digitalks é imensa, prometendo mais insights, networking e a exploração das tendências que moldarão o cenário digital nos próximos tempos. Alguns dos nomes que vão integrar outros painéis são: Fernanda Arechavaleta, da Centauro; Marcelo Casagrande, do SBT; Mauro Guedes, da Shutterstock; e Daniel Wakswaser da Ambev.