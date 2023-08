No dinâmico cenário atual, onde a tecnologia e a inovação moldam o futuro dos negócios, estar atento às demandas do mercado e estabelecer conexões sólidas são fatores cruciais para o sucesso empresarial. E nesse contexto, o Digitalks Expo.23 surge como uma oportunidade única para mergulhar no universo digital, ampliar horizontes e transformar a maneira como empresas e profissionais encaram os desafios contemporâneos.

Considerado o principal evento de negócios do Universo Digital do país, o Digitalks Expo está preparado para surpreender e inspirar em sua mais nova edição. Em sintonia com os maiores eventos digitais da Europa, ele não apenas traz o que há de mais atual e relevante no cenário digital, mas também oferece uma experiência envolvente e integrada ao mercado global. Neste ano, será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, no renomado São Paulo Expo, e com o cupom “IG25” é possível garantir 25% de desconto no acesso - confira mais detalhes no final desta reportagem.

Com uma programação intensa, o evento oferecerá uma gama diversificada de atividades que prometem abalar as estruturas do conhecimento convencional. Auditórios repletos de conteúdos valiosos, espaços de negócios ocupados pelas principais empresas do setor e a presença marcante dos maiores formadores de opinião e especialistas - tanto do cenário nacional quanto internacional - garantem uma imersão completa e enriquecedora.

O calendário do Digitalks , por sua vez, é meticulosamente elaborado para abranger todas as necessidades e expectativas. No primeiro dia, 23 de agosto, a abertura do credenciamento começa às 7h30, preparando o terreno para um dia repleto de insights e aprendizado. Das 9h às 18h, os auditórios estarão abertos para mergulhar fundo nos tópicos mais urgentes do mundo digital, enquanto a área de negócios convida à exploração de soluções inovadoras e à construção de relações estratégicas. E para finalizar em grande estilo, um happy hour das 18h às 20h proporcionará um ambiente descontraído e propício ao networking dos participantes.

Já no segundo dia, 24 de agosto, a programação se repete, com a abertura do credenciamento às 7h30, seguida pela oportunidade de absorver mais conhecimento nos auditórios e interação com os expositores na área de negócios. A noite promete ser marcante com a Cerimônia do Prêmio Profissional Digital ABRADi Digitalks, reconhecendo os destaques da indústria digital. E para encerrar em grande estilo, a aguardada DigiParty, uma festa que já se tornou tradicional no evento, proporcionará uma noite de celebração e descontração.

A expectativa é receber um público de mais de 9 mil participantes em uma área de 15 mil metros quadrados. Essa impressionante dimensão reflete a magnitude do evento, que contará com mais de 120 expositores, 370 palestrantes e um total de 16 trilhas de conteúdo, cada uma abordando um aspecto específico e crucial do universo digital.

Palestrantes e últimos ingressos disponíveis

O time de palestrantes escalado para o evento é uma constelação à parte, tendo estrelas que brilham nos céus do mundo dos negócios. Nomes como Marcelo Claure, chairman da LATAM; Daniela Okuma, diretora-geral de negócios do TikTok no Brasil; Daniel Wakswaser, VP de marketing da Ambev; e Martha Gabriel, escritora de best seller & keynote speaker estarão presentes para compartilhar suas visões, experiências e insights.

Ainda se juntam ao time Carol Paiffer, investidora do Shark Tank Brasil e CEO & sócia-fundadora da Atom S/A; Fernanda Saboya, diretora de marketing da Heineken; e Sérgio Maria, VP de inovação e transformação digital da CNN Brasil. Para conhecer a lista completa de palestrantes, basta clicar aqui , e assim descobrir outras mentes brilhantes que iluminarão o evento.

Os últimos ingressos para o Digitalks Expo estão à venda no Sympla e disponíveis a partir de R$2.890, garantindo todos os benefícios do acesso Special Pass. E como um incentivo adicional, os tickets podem ser parcelados em até 12 vezes em todos os cartões de crédito, tornando a experiência ainda mais acessível. Há também um cupom com o código "IG25" , garantindo 25% de desconto e tornando a participação no evento ainda mais vantajosa.