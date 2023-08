Reprodução / ADNews Público do Digitalks Expo 23





Foi sob uma atmosfera eletrizante que os participantes do Digitalks Expo 23 mostraram sua empolgação na manhã desta quinta-feira (24), logo na abertura dos portões do congresso - que novamente se deu por volta das 7h. Movidos pela energia inerente ao evento, cerca de 9 mil entusiastas e profissionais reuniram-se para mais um dia repleto de aprendizado, networking e imersão sobre as últimas tendências do universo digital.

E este segundo dia trouxe uma programação igualmente cativante . O primeiro painel, que teve início às 9h30, foi comandado por Marcelo Rouco, CEO da DALE.ag, consultor e especialista em Pitchs. A discussão promoveu insights sobre os desafios e oportunidades da experiência digital, ressaltando a importância da adaptação constante em um ambiente em constante evolução.

Logo em seguida, uma série de painéis simultâneos se iniciaram, com nomes influentes do mundo digital partilhando seus conhecimentos. Cristiano Kruel, da Startse; Paulo Centenaro, da ABRADi; Amanda Versus, da Versus Experience; Marco Soraggi, da CX Software; e Paulo Schiavon, da CitrusAD, figuraram entre os palestrantes que abordaram tópicos abrangentes, desde inovação empresarial até estratégias de marketing avançadas.

Já Giovanna Cartapatti, da 3C Gaming e Henrique Nunes, da The Heineken Company estiveram à frente do painel "Case Heineken e como marcas não-endêmicas podem dialogar com a comunidade gamer". Eles apresentaram dados da PGB para contextualizar as ações e explicar o porquê da Heineken ter entrado para o mercado gamer. Ao longo da palestra, foi dividido com o público o roteiro que a Heineken criou para entrar no universo gamer, com ações como a criação do Player 0.0 (uma competição); patrocínio de campeonatos como CBLOL e a elaboração de um filme promocional com gamers consumindo Heineken.

Um dos pontos altos da manhã foi o Painel "SBT News: a experiência multiplataforma do jornalismo SBT". A discussão reuniu nomes proeminentes associados à emissora de televisão, como Debora Bergamasco, Marcelo Torres, Marcelo Casagrande e Rodrigo Hornhardr. Os participantes compartilharam insights sobre a transformação do jornalismo em um cenário digital em constante evolução, explorando a experiência multiplataforma que o SBT tem proporcionado ao seu modelo de negócios.

Outra palestra bastante aguardada, "O futuro dos creators é o empreendedorismo", foi conduzida por Monique Evelle, jornalista, empresária e “shark” do programa Shark Tank Brasil. A apresentação focou na vitalidade da criação de conteúdo, criatividade e empreendedorismo no campo dos criadores de conteúdo. Eu sua fala, Evelle compartilhou que "o futuro dos creators é o empreendedorismo. É preciso parar de apenas assistir outros creators e ver a importância, sem preconceitos, com relação ao empreendedorismo. É preciso ter menos barreiras".

Mas o sucesso de público na parte da manhã ficou mesmo na conta da palestra "Decodificando a efetividade criativa da Ambev e suas marcas", ministrada por Daniel Wakswaser, VP de marketing da companhia. Ele começou apresentando os três pilares da empresa, sendo o "Sonho", a "Cultura Criativa" e o "Processo". Segundo o especialista, o sucesso das marcas que fazem parte da Ambev se dá pela criatividade das pessoas que compõem os times, com cultura, processos e valores bem definidos. "O começo de toda jornada tem que ter um sonho meio maluco. É preciso sair da zona de conforto para você mesmo rir das suas ideais. É preciso autonomia e autoalinhamento”, explicou.

Mostrando cases de sucesso dentro da Ambev, Daniel apresentou para o público do Digitalks a Academia de Marketing interta criada pela empresa de bebidas. Ainda segundo ele, a marca acredita que a criatividade pode ser ensinada e aprendida e que tudo o que é posto em prática, recebe nota. "E a gente erra muito mais, mas não tem como. Para a gente ser criativo e criar algo novo, a gente vai errar para acertar. Não dá para querer criar algo novo sem erro, na zona de conforto, e a nota um está mais perto do dez do que a nota cinco, por exemplo.

Período da tarde

A programação se segue pela tarde, com palestras como "A força do e-mail e automação do marketing," ministrada por Daniel dos Reis. Os participantes ainda terão a oportunidade de participar de painéis valiosos, como "CX: o porquê da transformação", onde profissionais renomados como Renata Guilherme Freitas e Rogério Domingo, da Actionline; Caroline Campos, do Mercado Livre; e Lucas Baranzelli do Fogdog, exploraram a importância da experiência do cliente em um cenário em constante mudança.

