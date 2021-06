O Dia BISPO27JUN

Liderar é a habilidade de motivar, influenciar, inspirar pessoas. Liderar é a arte de servir ao próximo voluntariamente. Geralmente, o conceito de liderança é associado a cargos de autoridade, a pessoas que exercem uma liderança formal. Mas, na prática, um líder pode ser uma pessoa que se destaca de maneira informal, uma referência dentro de um grupo que motiva e que serve de exemplo para os demais. Liderar não tem a ver com aparência, mas com ser, estar, sentir.

No marketing, o maior objetivo das campanhas publicitárias é justamente esse: fazer com que o público se identifique com a marca. Por isso publicações espontâneas e situações dos bastidores são tão utilizadas pelas empresas que se preocupam em passar uma imagem verdadeira.

Uma boa marca gera vínculos emocionais com as pessoas, que se tornam muito mais que clientes, tornam-se verdadeiras defensoras da marca.