Reprodução Vale-tudo na criação do mito da fome





O New York Times , a BBC e a CNN , entre outras mídias importantes, e também veículos brasileiros como a Folha de S.Paulo e o Estadão , publicaram em suas capas uma mesma foto ilustrativa do tema “fome em Gaza ”. Nela, Mohammed Zakari al-Mutawaq aparece esquelético no colo da mãe e ao lado do irmão, ambos visivelmente saudáveis.

Como pode ser? Bem, o menino não está nessa situação por conta da fome: ele comprovadamente sofre de uma doença congênita.

Reprodução Retrato da "fome seletiva": como explicar a mãe e um filho saudável e outro morrendo de fome?





Mais uma vez, a grande mídia atuou conscientemente como amplificadora de fake news, uma vez que é difícil acreditar que tenha utilizado a imagem de forma inocente apesar de ela conter nela mesma elementos que a desmentem – afinal, não existe “fome seletiva”. O New York Times assumiu o erro, mas não publicou um pedido de desculpas no jornal. Nem sequer em sua conta oficial no Twitter, com 55 milhões de seguidores. Redigiu apenas uma nota em uma conta secundária do grupo, a qual conta com 89 mil seguidores.

Sem contexto ou ética

“É uma desgraça que a mídia internacional repetidamente caia na propaganda do Hamas. Primeiro publicam depois verificam – quando verificam”, criticou o cônsul-geral israelense em Nova York, Ofir Akunis. “Todos espalharam uma história falsa usando uma foto de uma criança doente para promover a narrativa da fome em massa em Gaza sem nenhum contexto médico ou ética jornalística”.

Outro menino usado pelo Hamas na última semana se chama Osama al-Rakab. Seu terrível estado físico nada tem a ver com fome – sofre, assim como Mohammed, de uma doença genética. Além disso, a foto que foi publicada em todo o mundo é anterior a junho de 2024, quando ele foi evacuado de Gaza junto com sua mãe e irmão para a Itália, onde está sendo tratado às custas de Israel.

Outras campanhas baseadas em notícias falsas estão a caminho e a acusação de que Israel sujeita os palestinos à fome se estenderá enquanto o país continuar impedindo – ou tentando impedir – que o Hamas controle a distribuição da ajuda humanitária dentro de Gaza, a qual é roubada pelo grupo terrorista e vendida aos cidadãos por valores exorbitantes. Essa tem sido, aliás, a principal receita financeira do Hamas para a manutenção da atual guerra.