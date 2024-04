Flipar Sistema de coral brasileiro é um dos maiores do mundo





Lançado o BNDES Corais . A iniciativa marca o mergulho mais profundo na luta para salvar corais da extinção. Diferente da devastação florestal, que pode apresentar consequências imediatas, a dos recifes ocorre de forma gradativa e cumulativa. Conhecidos pela sua diversidade e importância no ecossistema oceânico, são fortemente impactados por fenômenos climáticos, como o aumento da temperatura da água.

Serão beneficiados projetos que atendam ao litoral do Maranhão

ao Espírito Santo, cobrindo aproximadamente 3 mil dos 8,5 mil quilômetros da costa brasileira. Trata-se de uma chamada permanente de financiamento público-privado para projetos de preservação. O total de recursos aplicados pode chegar a R$ 60 milhões.





"Precisamos olhar para os oceanos. Os corais são o condomínio da vida marinha, com uma importância decisiva. Estima-se que até uma em cada quatro formas de vida nos oceanos dependa dos corais em algum momento. No entanto, eles estão sendo fortemente agredidos e ameaçados", afirmou Aloizio Mercadante presidente do BNDES.

Turismo



O BNDES Corais recebe dois tipos de propostas: Um deles é para atender aos grandes conglomerados de recifes existentes no país, localizados em Parcel Manoel Luís - no Maranhão e de Abrolhos entre os estados da Bahia e Espírito Santo. A outra linha abrange aos chamados corais rasos , aqueles mais visíveis, que atraem turistas às praias do Nordeste entre o Ceará e a Bahia.

Estudos mostram que, para cada um quilômetro quadrado de recife preservado, são economizados aproximadamente R$ 940 milhões em investimento para proteção da costa e R$ 62 milhões são gerados com turismo. No Brasil, isso representa R$ 7 bilhões com turismo de corais. Estima-se que os corais geram 30 milhões de empregos no mundo.

Iniciativas de recuperação e conservação da biodiversidade dos recifes de corais rasos são essenciais para garantir a estabilidade dos ecossistemas marinhos, gerando impactos para o turismo e a pesca nas regiões costeiras e seus reflexos na segurança alimentar e geração de renda para as populações locais.

"Os recifes de corais representam para os oceanos o que as florestas tropicais representam para os continentes. São as áreas mais biodiversas dos oceanos e, ao mesmo tempo, têm funcionado para a gente como o 'canário na mina', aquele que é o primeiro a morrer quando acontece alguma coisa", explicou Ana Prates, secretária do Ministério do Meio Ambiente Ana Prates.

Sequestro de Carbono

Os corais são responsáveis por uma parte significativa do sequestro de carbono marinho e em desacelerar os efeitos das mudanças climáticas e a proteger as cidades contra eventos extremos, cada vez mais frequentes.

"É muito importante que o Banco esteja atuando em uma área ainda de pouca visibilidade na proteção ambiental, literalmente submersa, mas que traz muitos benefícios e tem um forte impacto na vida das pessoas", diz Tereza Campello, diretora Socioambiental do BNDES.

Os recifes ainda ajudam a proteger as áreas costeiras contra a erosão causada por ondas. Mantê-los saudáveis é fundamental para a qualidade de vida. Um dos sinais de que os corais estão morrendo é o seu processo de embranquecimento.

"Para o ICMBIO, a iniciativa vai ao encontro das necessidades do instituto como órgão gestor. Temos a obrigação de trabalhar para evitar os prejuízos dos branqueamentos de corais, e o edital lançado hoje está alinhado a esse objetivo. Acreditamos que será uma iniciativa muito importante para auxiliar o Brasil e a sociedade civil na restauração desses ambientes", disse o presidente da instituição, Mauro Oliveira Pires.