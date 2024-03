Divulgação MataAedes





Pesquisadores brasileiros descobriram uma solução natural e eficaz para ser aplicada no combate ao aumento significativo dos casos de dengue e da escassez de imunizantes disponíveis, o que tem levado a restrições nas campanhas de vacinação, limitando-as à faixa etária entre 10 e 14 anos.

Os cientistas desenvolveram uma ferramenta simples e acessível para combater tantos o pernilongo, como o Aedes aegypti, transmissor não apenas da dengue, mas também da Zika e da Chikungunya. Batizada de MataAedes, a armadilha é biodegradável. Ao contrário dos inseticidas sintéticos, não é prejudicial ao meio ambiente, aos seres humanos nem aos animais.





"Entre 2008 e 2021, nosso grupo conduziu vários experimentos com os fungos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana. Observamos sua eficácia para infectar e eliminar diferentes estágios dos mosquitos, como larvas e adultos. Em seguida, testamos diversos tipos de armadilhas, inicialmente protótipos feitos com garrafas PET", explica o pesquisador Adriano Rodrigues de Paula.

O mecanismo tem formato triangular semelhante a um calendário de mesa. Funciona liberando um odor atrativo para os mosquitos adultos, mas que é imperceptível aos seres humanos. Depois de atraídos, esses insetos já infectados picam menos pessoas e deixam de se reproduzir até morrerem, no máximo, 48 horas após o contato.

Dez anos de pesquisa

Foram mais de uma década de testes e análises, trabalho realizado em colaboração com o grupo de Patologia de Insetos da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e com apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas. Os testes de monitoramento e controle biológico foram aplicados em mais de 200 residências, estabelecimentos comerciais e espaços públicos em Campos dos Goytacazes e Barra de São João, no noroeste fluminense. Surpreendentemente, mais de 90% dos moradores desses municípios relataram que sentiram forte redução da presença do mosquito.

"Não há no Brasil um produto que utilize fungos para controlar mosquitos adultos no ambiente doméstico. O fungo Metarhizium anisopliae é um agente de controle biológico eficaz contra pragas agrícolas e outros insetos vetores de doenças, como os mosquitos do gênero Anopheles, transmissores da malária; os percevejos Rhodnius prolixus, transmissores da doença de Chagas; e os Culicoides paraenses, vetores da Oropouche", detalha Adriano.

A MataAedes apresenta outras vantagens sobre os demais produtos, pois basta colocá-la em cima de um móvel, dispensando ações de pulverização, como o uso de aerossol, do uso do fogo ou energia elétrica. Atualmente, a armadilha está em processo de registro nos órgãos competentes.