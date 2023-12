Divulgação/Kwai Das dancinhas para a conscientização





Já se foram os dias em que as plataformas de microvídeos eram apenas um espaço para dancinha e pegadinhas consumidas e destinadas apenas para um público bem jovem. Atualmente, um número crescente de empresas está destinando uma parcela significativa de seus investimentos em marketing para este segmento. Muitas montaram equipes especializadas e independentes apenas para atuarem esse segmento.





Não apenas as organizações estão aderindo. O espaço também caminha rumo à maturidade. Neste novo cenário, os posicionamentos, campanhas e defesas de causas estão ganhando mais visibilidade nesses meios.

O Kwai , um concorrente direto do TikTok, lançou uma página especial exclusiva para fomentar a discussão sobre as mudanças climáticas. Esta página, denominada #UnidosPeloPlaneta está aberta na plataforma e apresenta conteúdos exclusivos. Apesar da meta do Kwai seja incentivar a produção de conteúdo pelos próprios usuários, nesta fase inicial, foram convidados influenciadores para fomentarem o processo criativo. Entre eles estão a ONG Litro de Luz, que cria soluções sustentáveis de iluminação, a Fundação Capitão Planeta e o ativista Dr. Amarildo, além de outros importantes participantes do setor.

Os vídeos disponibilizados nesta página especial abordam temas relevantes para a discussão climática, como dicas e soluções para a proteção do meio ambiente , como se envolver em iniciativas em colaboração com ONGs e instituições do setor, informações que auxiliam na compreensão da situação atual do planeta e um guia para denunciar a desinformação climática na plataforma Kwai. Adicionalmente, os usuários terão a opção de visualizar a página em uma versão livre de carbono.

Coincidindo com o início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP-28 , a página foi lançada para reforçar o compromisso e a conscientização sobre as mudanças climáticas.