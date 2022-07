Reprodução: Reclamar adianta Quando tenho direito ao salário-família?

Trabalho como empregada doméstica e tenho três filhos menores de 10 anos. Tenho direito ao salário-família? Meu patrão disse que não. (Aparecida Teixeira, Duque de Caxias)

O salário-família no emprego doméstico é uma remuneração complementar para a empregada doméstica que possui filhos com até 14 anos ou portadores de necessidades especiais de qualquer idade. O valor pago por dependente é de R$ 56,47 para a doméstica que recebe salário mensal ou remuneração (+ horas extras, adicional noturno, etc., que é base para o cálculo do INSS) de até R$ 1.655,98, abatido mensalmente na guia DAE do eSocial. O salário-família é pago pelo governo e repassado ao trabalhador doméstico através do empregador.

Segundo Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, para garantir o recebimento do benefício, a empregada doméstica deve apresentar a certidão de nascimento de seu filho ao patrão, que no que lhe concerne, deverá atualizar o dado no eSocial para concessão do salário-família. "Essas regras são determinadas pela Lei 150 de 2015, conhecida como a PEC das Domésticas", pontua Avelino.

O patrão é responsável por repassar, em espécie, o valor do salário-família com o pagamento do salário no 7º dia útil de cada mês. Por se tratar de um benefício concedido pela Previdência Social, o valor será estornado para o patrão através de desconto na guia do INSS do respectivo mês, esclarece Mário Avelino.

