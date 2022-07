Reprodução - 05.07.2022 Fernanda Machado, advogada

"Venho recebendo mensagens oferecendo oportunidades de emprego. Respondi uma mensagem, depositei o valor solicitado e agora não respondem minhas mensagens. O que devo fazer?"

Primeiramente, faça um Boletim de Ocorrência, informe a conta do depósito, leve as mensagens, entregue o número de telefone, e-mail, site e e demais dados que tiver. Esta é a orientação da advogada Fernanda Pereira Machado, que afirma que esse tipo de estelionato virtual vem sendo bem corriqueiro. “Os estelionatários estão se aproveitando da fragilidade das pessoas, como o desemprego e a situação pós-pandemia, para obter ganho fácil. Esse tipo de golpe vem se tornando bastante comum” - alerta.

Nunca acredite em nenhum emprego que tenha que pagar algo antes, por menor que seja o valor. Promessa de dinheiro fácil e rápido, sempre é suspeita de estelionato!”, alerta a advogada. Redobre a atenção com as mensagens via SMS ou WhatsApp com supostas oportunidades de trabalho, salários altos e sem sair de casa. Nunca clique nos links enviados, salientam os advogados do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurí[email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.

