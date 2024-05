Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode deixar o Republicanos e se transferir para o PL antes das eleições municipais, o que tem causado incômodo entre os pré-candidatos a prefeito filiados ao Republicanos.

Internamente, muitos pré-candidatos procuraram assessores e deputados para expressar sua insatisfação com a possível saída do governador para a sigla comandada por Valdemar Costa Neto.

Os pré-candidatos alegam que permaneceram no Republicanos para utilizar a imagem de Tarcísio como cabo eleitoral. A possível transferência do governador para o PL enfraqueceria essa estratégia, já que muitos dos adversários políticos dos pré-candidatos estão no PL e se beneficiariam da popularidade de Freitas.

Diante disso, os pré-candidatos a prefeito pediram que Tarcísio adiasse sua transferência para o PL até depois das eleições, para não prejudicá-los.

Declaração de Valdemar

As reclamações se intensificaram depois que Valdemar Costa Neto afirmou ao Estadão que Tarcísio se juntaria ao PL em junho, após um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A notícia gerou uma enxurrada de mensagens enviadas às lideranças do Republicanos de pré-candidatos revoltados. Em resposta, Tarcísio desmentiu a informação e agora considera adiar a transferência para novembro, em concordância com os pré-candidatos.

A decisão final sobre a mudança de partido de Tarcísio dependerá de Bolsonaro, que ainda não se posicionou sobre o tema. Bolsonaro está aguardando o desenvolvimento das negociações em torno da sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara.

Se o PL fechar um acordo com o Republicanos e apoiar Marcos Pereira, a tendência é que Bolsonaro concorde com o adiamento da ida de Tarcísio ao PL. Caso contrário, ele poderá pressionar o governador a mudar de partido antes das eleições municipais.

Enquanto isso, os pré-candidatos a prefeito e até mesmo a vereador filiados ao Republicanos continuam tensos e preocupados com o futuro político de suas campanhas.

