O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) está prestes a se filiar ao PL no próximo mês de junho. A confirmação veio diretamente do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, em declaração à Folha de S.Paulo neste domingo (19). Valdemar reafirmou a informação inicialmente divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A decisão de Tarcísio de Freitas em migrar para o PL foi comunicada já em abril durante um jantar entre ele e Valdemar em Brasília. A mudança de partido se dá em resposta a um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações, a troca de legenda tem como objetivo fortalecer a aliança entre o PL e o Republicanos, visando a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, que ocorrerá em fevereiro de 2025.

O grupo liderado por Marcos Pereira, presidente do Republicanos, acredita que a adesão de Tarcísio ao PL garantirá o apoio dos 99 deputados do partido a Pereira, que é candidato ao comando da Casa.



Apesar das especulações sobre o contexto eleitoral, Valdemar Costa Neto ressaltou que a decisão de Tarcísio não está diretamente relacionada às eleições na Câmara.

A assessoria do governador confirmou que ele não descarta a filiação ao PL no futuro, mas ressaltou que não há um cronograma definido para essa movimentação no momento.

Em março, Tarcísio havia declarado sua intenção de permanecer no Republicanos, destacando a união do partido e de outras legendas aliadas.

Contudo, aliados próximos afirmam que o governador não pode negar um pedido de Bolsonaro, seu padrinho político, que busca fortalecer o PL e ampliar sua influência política.

