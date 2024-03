Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para a Secom (Secretária de Comunicação) uma revolução em comunicação entre o governo e a população. Para ele, a atual administração está perdendo a guerra da informação nas redes sociais para a oposição e o diagnóstico é de que a derrota acontece porque a situação está sempre tentando apagar incêndios criados por bolsonaristas e não foca no que é preciso: o Brasil melhorou e melhorou por causa da economia.

O Portal IG conversou com atores políticos ligados ao governo e todos confirmaram o pedido de Lula. O presidente vem demonstrando insatisfação com os ruídos na comunicação.

Isso, no entanto, não significa que o atual ministro da Secom, Paulo Pimenta (PR), seja apontado como culpado ou mesmo esteja balançando no cargo. O diagnóstico é de que todo o governo não está sabendo se comunicar com o eleitor.

Durante conversa com ministros, Lula chegou a citar o deputado federal André Janones (Avante), um dos responsáveis pela agenda de comunicação no segundo turno da campanha em 2022.

O petista lembrou que o parlamentar ensinou algo valioso na guerra de mídia e citou que é preciso gerar engajamento próprio e criar narrativas, não ficar reagindo ao que os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) criam.

Janones já havia dito isso, mais de uma vez, em lives na campanha e também durante o primeiro ano do mandato de Lula.

Para o deputado, reagir a uma narrativa coloca o governo sempre em desvantagem porque quem comanda o tema é quem cria a percepção da verdade. Ele já defendeu mais de uma vez que há erro na estratégia da atual administração para conversar com o eleitorado.

Mas Lula já avisou que não quer usar a estratégia para atacar adversários políticos. Durante a mesma conversa com aliados, o presidente avisou que quer foco em agenda positiva.

Segundo ele, na eleição faz sentido uma guerra de narrativa, apontando as fragilidades do adversário, mas com a máquina na mão, a melhor forma de combater a força do bolsonarismo é mostrar que, nas mãos dele, o Brasil está melhorando.

O pedido do presidente para a Secom e para todos os ministérios é o enfoque na agenda positiva na economia.





Lula quer que todas as casas do Brasil recebam, de alguma forma, a informação de que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome em 2023, ou que a inflação foi controlada sob seu mandato e ainda que o poder de compra do brasileiro teve a maior alta da história do Plano Real.

Estes foram alguns exemplos dados e que deverão ser o foco das próximas campanhas publicitárias do governo federal. Para o petista já é tempo do Executivo ajustar a comunicação e focar no que ele considera importante que é melhorar o país.