Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. No entanto, as águas não estão calmas, pois senadores bolsonaristas têm um plano articulado para questionar Dino durante a sabatina, aproveitando os eventos do 8 de janeiro.

A estratégia dos bolsonaristas envolve transformar a sabatina em um debate político, em vez de uma discussão jurídica teórica, buscando encurralar Flávio Dino.

Ao abordar as ações do ministro durante o combate aos golpistas, os senadores buscam criar uma narrativa que possa influenciar parlamentares independentes e até mesmo membros da base governista a se oporem à aprovação do ministro no STF.

Flávio Dino, que teve um papel proeminente no governo federal ao longo de 2023, enfrentou debates intensos com a oposição, sendo o ministro mais convocado pelo Congresso Nacional no primeiro semestre. Sua atuação, elogiada por especialistas, contribuiu para o aumento de sua popularidade.

Consciente do plano dos bolsonaristas, Dino tem se preparado com aliados para evitar possíveis armadilhas.

Sua estratégia durante a sabatina será destacar que agiu dentro dos critérios de sua função como ministro da Justiça e que sua atuação no STF seguirá os preceitos constitucionais. Buscando evitar confrontos diretos, suas respostas serão pautadas em embasamentos técnicos.

Flávio Dino demonstra confiança em sua aprovação para o STF e, em conversas recentes com senadores, percebeu uma boa aceitação entre os não bolsonaristas.

Apesar de afirmar contar com cerca de 50 votos, ele e seus aliados mantêm um trabalho constante até o dia da sabatina para evitar surpresas e possíveis mudanças de posicionamento.





A sabatina acontecerá na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado no dia 13 de dezembro e, caso seja aprovado pelo colegiado, terá que passar pela votação no plenário da Casa.

Se a maioria dos senadores (41 votos) for favorável a indicação, Flávio Dino tomará posse da sua cadeira no STF em fevereiro de 2024.