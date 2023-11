Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 28/06/2023 Lula e Haddad





Em meio a debates sobre as metas fiscais do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), emergiu como figura central ao manter sua posição firme em busca do déficit zero em 2024 .

A decisão, respaldada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai de encontro aos anseios de membros influentes do partido, como Gleisi Hoffmann (PT-PR), Rui Costa (PT-BA) e Alexandre Padilha (PT-SP), que advogavam pela reavaliação do déficit para 0,5%.

Haddad, ao apresentar seus argumentos a Lula, enfatizou que modificar a previsão do déficit poderia transmitir a sensação de falta de comprometimento do governo com a responsabilidade fiscal.

Ainda assim, deixou claro que, se houver uma mudança em março, o mercado financeiro poderá entender, desde que perceba um esforço genuíno em direção ao déficit zero.

O respaldo de Haddad não se limitou apenas à esfera econômica. O ministro recebeu apoio significativo dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.

Essa aliança de apoio foi importante para Lula, que, por razões mais políticas do que econômicas, decidiu manter a meta do déficit zero.

Na visão do presidente, essa decisão é, acima de tudo, um voto de confiança em Lira, Pacheco e no próprio Haddad, a quem Lula deseja transformar em seu sucessor.

Contudo, a concordância de Lula veio com uma condição crucial: Haddad se comprometeu a evitar cortes que prejudiquem programas sociais essenciais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O ministro ressaltou que nunca teve a intenção de alterar esses programas sociais fundamentais para a população.





Agora, Haddad enfrenta o desafio de manter sua posição e habilidade política, ciente de que não conta com apoio irrestrito dentro do PT.

O sucesso de seu plano será determinante para sua permanência em alta com Lula e para consolidar suas aspirações políticas em um horizonte futuro.