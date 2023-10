Renato Pizzutto/iG - 13.09.2023 O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou que deve enviar o projeto para a privatização da Sabesp ainda nesta terça-feira (17) à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A informação foi dada aos deputados da base governista em reunião no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio ofereceu um café aos parlamentares e deu detalhes da proposta. Ele ressaltou que o texto é uma de suas bandeiras de campanha e disse que a privatização pode colaborar na melhoria da distribuição de água e esgoto no estado.

A proposta prevê que o governo paulista deixe de ser controlador da companhia, mas mantenha a maior porcentagem das ações. Entretanto, o modelo da venda dos papéis ainda teve o martelo batido pelo Bandeirantes.

Fontes relataram ao iG que há quatro modelos a serem estudados pelo governo. Uma das ideias seria reduzir o controle do estado, com menor limite de votos, mas manter 42% na Eletrobras.

Outra ideia seria manter a Sabesp como controladora, o estado ter entre 15% e 30% de participação da empresa. Nessa modalidade, o governo paulista teria maior limite de votos e o controle seria concentrado no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio ainda estuda outras duas modalidades de venda direta. A parcial prevê a transferência com ações remanescentes da companhia e participação do estado em até 20% dos papéis. A ideia tira o peso de votos do estado e prevê uma interferência alta de investidores.

O último modelo visto com ‘bons olhos’ pelo governo paulista é a venda direta integral da Sabesp. A proposta prevê nenhuma participação ou interferência do governo na empresa e o faturamento maior com a venda das ações.

O Palácio dos Bandeirantes argumenta que a venda da Sabesp pode ampliar investimentos no Estado, reduzir tarifas e tornar a companhia uma plataforma multinacional do setor. Segundo o governo, até 2029, poderão ser beneficiadas com os serviços um total de 10 milhões de pessoas, incluindo 1 milhão de novos usuários em áreas rurais, irregulares, consolidadas ou em comunidades tradicionais.

A Sabesp é uma empresa de capital aberto, com 50,3% das ações pertencentes ao governo de São Paulo. O restante das ações é negociado nas bolsas de valores B3 de São Paulo e na Bolsa de Nova York.