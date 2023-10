Agência Brasil Campanha promove uso de bicicleta em São Paulo

Iniciado em agosto deste ano, o projeto "Pedal Sampa" segue em São Paulo, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Brasileira de Ciclomobilidade. A programação vai até fevereiro de 2024 e conta com atividades simultâneas em seis pontos diferentes da cidade de São Paulo, impulsionando o uso de bicicletas.

Com um investimento de R$ 6,5 milhões voltados a oferecer, gratuitamente, bicicletas para todas as regiões da capital, a iniciativa incentiva a prática do lazer com a atividade saudável do esporte, disponibilizando, além das bicicletas, serviços de treinamento de mecânica, como reparos rápidos e posicionamento adequado para melhor experiência em andar de bicicleta.

As ativações ocorrem aos domingos e feriados, entre os meses de agosto de 2023 e fevereiro de 2024, das 8h às 16h, contando com ações simultâneas em seis locais diferentes de São Paulo, atingindo todas as regiões da capital.

A participação é totalmente gratuita. Para empréstimo das bikes ou utilização da oficina, não será necessária a prévia inscrição. Basta comparecer em cada um dos locais com documento original e com foto, válido em território nacional, onde serão solicitados dados pessoais, tais como RG, CPF, meios de contatos, aceite ao termo de responsabilidade e deixar o documento enquanto utiliza a bicicleta.

As ações são voltadas às crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo aqueles que ainda não sabem andar de bicicleta. Todo o evento é acompanhado por pessoas com notório conhecimento nas áreas que irão atuar.

As ações são realizadas nos Centro Esportivos e Parques em todas as regiões da cidade, nas seguintes localidades:

Zona Norte:

Centro Esportivo Jd. São Paulo | CEE Alfredo Ignácio Trindade

Rua Viri, 425 - Jardim São Paulo

Zona Sul:

Parque Praia do Sol

Avenida Atlântica, 3100 - Capela do Socorro

Zona Leste:

Centro Esportivo Tiquatira | CEE Luiz Martinez

Avenida Governador Carvalho Pinto, 2 - Tiquatira

Parque do Carmo

Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

Zona Oeste:

Centro Esportivo Butantã | CEE Solange Nunes Bibas

Rua Dr. Ernâni da Gama Corrêa, 367 - Butantã

Centro:

Rua Vergueiro

Em frente ao nº 2850, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do Metrô