A defesa de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, e os promotores do Departamento de Justiça concordaram com um acordo judicial mais limitado em relação aos crimes fiscais cometidos por ele. O pacto que havia sido combinado anteriormente foi desfeito durante julgamento desta quarta-feira (26).

O acordo foi anulado após a juíza responsável pelo caso, Maryellen Noreika — indicada pelo ex-presidente Donald Trump —, expressar preocupação com uma cláusula do contrato, que isentava Hunter Biden de processos sobre uma acusação relacionada a porte de armas.

O filho de Joe Biden não realizou o pagamento de uma quantia entre US$ 1,1 milhão e US$ 1,5 milhão em impostos federais antes dos prazos legais, entre 2017 e 2018, segundo os promotores.

Com o novo acordo firmado nesta quarta, Hunter vai se declarar culpado pela ação. O pacto também vai cobrir sua conduta tributária nos três anos anteriores.