Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06/07/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em negociações com diversos partidos para fortalecer sua base de apoio no Congresso Nacional. Entre as conversas, há possibilidade do Republicanos liderar um ministério, sendo representado pelo deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE).

No entanto, mesmo com a nomeação de Sílvio, o Republicanos tem deixado claro que sua atuação no Congresso Nacional seguirá independente, não comprometendo sua autonomia. O partido afirmará que a escolha do deputado faz parte de uma cota pessoal de Lula, mas que não haverá alinhamento automático com o governo.

Inicialmente, a sigla havia solicitado o Ministério dos Esportes, pasta atualmente ocupada por Ana Moser. Porém, a repercussão negativa em torno dessa possibilidade levou Lula a reconsiderar e manter Ana Moser no cargo.

A ministra do Esporte ganhou grande apoio de jornalistas esportivos e também de atletas de diversos setores.

Diante disso, Lula solicitou ao Republicanos que escolha outro ministério. O partido está avaliando outras possibilidades. O alvo favorito é o Ministério de Portos e Aeroportos, ocupado por Márcio França (PSB-SP).





Negociações com o Centrão

Além das negociações com o Republicanos, Lula também está buscando alianças com o PP e parte do PL. O objetivo do presidente é obter o apoio do Centrão para viabilizar a aprovação de projetos importantes no Congresso Nacional.

As tratativas incluem não apenas a divisão de ministérios, mas também a distribuição de cargos em estatais e outros órgãos governamentais. Essa estratégia visa consolidar uma base de apoio sólida que possa respaldar as iniciativas do governo e garantir uma governabilidade eficiente.

Recentemente, Lula demitiu Daniela Carneiro e colocou Celso Sabino no Ministério do Turismo. A decisão ocorreu após semanas de negociações com o União Brasil, que exigiu o deputado federal como representante da sigla na pasta.