Reprodução Daniela do Waguinho quer continuar como ministra





Se enganou quem achou que Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) perderia o cargo de ministra do Turismo facilmente. A deputada federal mais votada no Rio de Janeiro, com a ajuda do marido Waguinho (Republicanos-RJ), prefeito de Belford Roxo, passou a articular de maneira intensa para permanecer com o controle do ministério. Nos últimos dias, ganhou apoio dos prefeitos de várias cidades do estado fluminense.

Nas eleições de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou como meta recuperar o turismo do Brasil e o Rio de Janeiro seria o principal cartão postal para atrair turistas. Nos bastidores, comprometeu-se colocar políticos e técnicos do estado para comandar o setor.

Devido a isso, escolheu Daniela para ser ministra e Marcelo Freixo para presidir a Embratur. O objetivo era explorar ao máximo os principais pontos turísticos do Rio, não deixando de lado outros estados, principalmente as praias do Nordeste.

O problema que Daniela foi uma escolha pessoal de Lula, não representando a bancada do União Brasil. Inclusive, ela luta na justiça para deixar a sigla e migrar para o Republicanos.

Sem base sólida na Câmara, o petista recebeu cobranças para fazer trocas nos ministérios. Juscelino Filho (União Brasil-MA), da Comunicação, Rui Costa (PT-BA), da Casa Civil, e a esposa do prefeito de Belford Roxo se tornaram alvos do Centrão para que perdessem seus cargos.

Por ser um setor mais chamativo, o Turismo virou o maior foco do União Brasil. Celso Sabino (União Brasil-PA) foi indicado e sua nomeação era questão de tempo para ocorrer. Só que novos capítulos foram escritos e a saída de Daniela não é mais uma certeza.

Além da forte pressão de Waguinho para que sua esposa permanência no cargo, a ministra conseguiu o apoio do Conselho do Turismo do Estado, órgão da Secretaria Estadual de Turismo, do PT do Rio e de prefeitos de cidades do Rio de Janeiro, incluindo Eduardo Paes, chefe do Executivo da capital fluminense.

Prefeitos do Rio querem representatividade no Turismo

Eduardo Paes, Waguinho, Marcelo Freixo e até Cláudio Castro não são favoráveis a saída de Daniela. Todos entendem que é fundamental a permanência dela para que o plano de dar protagonismo ao Rio de Janeiro no setor continue sendo desenvolvido.

Na visão dos prefeitos, do governador e lideranças do Rio, colocar um político de outra região para cuidar do setor, há o risco de deixar o estado em segundo plano.

Waguinho foi a Brasília para se reunir com Lula. Ele tentará manter Daniela como ministra.

Porém, o trabalho não será fácil. Muitas figuras importantes do Palácio do Planalto e do Centrão não a querem mais no cargo.

A decisão final será de Lula.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.