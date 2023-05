redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Marina Silva aposta em diálogo para reverter perdas do meio ambiente





O deputado federal Padre João (PT-MG) apresentou nesta sexta-feira (26) um requerimento para a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede-SP), pedindo informações sobre a pasta durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O parlamentar solicitou que dados dos “processos administrativos de concessão de cancelamento, revogação e/ou anistia de infrações e multas ambientais no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022, encerrados ou em tramitação, discriminando nome do beneficiário; data da concessão do benefício; propriedade; situação atual do processo de cobrança administrativa e/ou judicial” sejam entregues ao Congresso.

O objetivo do deputado é utilizar informações sobre o tema para enfrentar possíveis ruralistas que tenham se beneficiado durante o governo Bolsonaro. A atitude ocorre no mesmo período em que é feita a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Marina também é colocada no centro do debate ao ter que fornecer informações de possíveis ruralistas e fazendeiros que cometeram crimes ambientais, mas foram perdoados pela gestão anterior.

Atualmente, a ministra é alvo da bancada do agronegócio. Nas últimas semanas, sua pasta barrou uma série de projetos que podem causar danos ao meio ambiente, prejudicando a natureza.

Na semana passada, ela foi criticada por ficar ao lado do Ibama, órgão responsável por negar a licença de exploração da Petrobras na Foz do Amazonas. Mesmo com a pressão, Marina seguiu sendo prestigiada por Lula, que determinou que diretores da estatal fizessem um estudo que garantisse a proteção ambiental.

Nesta semana, deputados votaram à reestruturação dos ministérios do governo e esvaziaram as pastas de Meio Ambiente e Povos Originários. Aliados de Marina e Sônia Guajajara (PSOL-SP) disseram que a ação era uma vingança contra as ministras.

Nesta sexta, Marina e Sônia se reuniram com Lula. O presidente prometeu que vai trabalhar para que os ministérios não sejam prejudicados.

CPI do MST

A base governista também trabalha nos bastidores para esvaziar a CPI do MST. O objetivo é também mostrar que a bancada ruralista cometeu irregularidades.

Já a oposição quer usar a comissão para enfraquecer o governo.





