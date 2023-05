Montagem Boulos se solidarizou com Vinícius Junior





O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentou nesta segunda-feira (22), na Câmara Federal, uma moção de aplauso para o jogador Vinícius Junior, vítima de caso de racismo no último domingo (21) pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. No pedido, o psolista ainda cobrou a FIFA, a UEFA, a Federação Espanhola de Futebol para que medidas sejam adotadas para punir os torcedores racistas.

“Requer que seja registrada nos Anais desta Casa moção de aplauso (voto de regozijo ou louvor) ao SR. VINÍCIUS JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, atleta do Real Madrid, pela sua militância, palavras e atos contra o racismo no futebol espanhol”, diz trecho do documento.

“Além de expressar nossa solidariedade, também desejamos incentivar a FIFA, a UEFA, a Federação Espanhola de Futebol, seus torcedores e todas as partes envolvidas a adotarem medidas firmes contra o racismo no futebol. É fundamental que clubes, federações esportivas, autoridades competentes e a sociedade como um todo trabalhem em conjunto para erradicar o racismo dos estádios e garantir que todos os jogadores sejam tratados com dignidade e respeito”, acrescenta.

“Ressaltamos ainda a importância de campanhas educacionais e de conscientização, que promovam a diversidade, a inclusão e a igualdade, tanto dentro como fora dos gramados. É essencial que sejam implementadas políticas eficazes para punir os responsáveis por atos racistas e para educar os fãs sobre o respeito às diferenças”, completa o texto apresentado por Boulos.

Além do deputado, outras figuras políticas também se manifestaram a favor do jogador brasileiro. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, cobrou nesta segunda o governo espanhol para que ocorram punições contra os racistas.

A ministra relatou que conversou com a família do atleta e autoridades da Espanha para que medidas sejam tomadas e destacou que o Campeonato Espanhol, administrado pela La Liga, possui vários episódios de racismo. Só na temporada 2022-2023, ocorreram oito episódios deste tipo de crime contra Vini Jr.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a coletiva de imprensa em Hiroshima, na noite do último domingo, falando do episódio. Ele se solidarizou com o jogador e pediu para que a Espanha, a Fifa e a UEFA tomem medidas para proteger o atleta do Real Madrid.

Racismo contra Vini Jr.

Vinícius Junior, atuando pelo Real Madrid, enfrentava o Valencia pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. No segundo tempo, o atleta brasileiro comunicado o árbitro que parte da torcida presente no estádio Mestalla o chamou de “macaco”.

O confronto foi paralisado por oito minutos. Após o fim do duelo, que terminou um a zero para o Valencia, jogadores e o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, repudiaram os novos ataques racistas contra Vini Jr.

A La Liga, responsável pelo torneio, já notificou a Justiça oito vezes por atos de racismo contra o brasileiro só nesta temporada. Porém, Vinícius Junior acusou a organizadora do Campeonato Espanhol de achar “normal” o ataque que sofre frequentemente no estádio. Ele ainda relatou que a Espanha é conhecida no Brasil como um “país racista”.

“Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.





