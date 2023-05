Ricardo Stuckert/Presidência da República Lula participou de várias reuniões na cúpula do G7





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve 11 reuniões com autoridades de outros países durante sua participação na cúpula de líderes do G7 , em Hiroshima, no Japão. O Brasil voltou a participar do evento após 14 anos. A última vez foi em 2009, quando o petista ainda era governante do país.

O chefe do Executivo brasileiro se encontrou com Emmanuel Macron, presidente da França; primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida; e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz; presidente da Índia, Narendra Modi; o presidente da Indonésia, Joko Widodo; entre outros.

Lula também participou de sessões de trabalho. Essas reuniões servem para líderes mundiais discutirem temas importantes sobre o planeta.

A primeira audiência serviu para debater ações para enfrentar uma série de crises que há no planeta. O segundo encontro foi para debater esforços conjuntos para que se tenha um mundo forte e sustentável.

Por fim, a terceira reunião analisou quais rumos todos precisarão tomar para que se tenha um planeta estável, pacífico e cheio de progresso.

Lula ainda visitou o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, dedicado aos 165 mil mortes na primeira bomba atômica, em 1945. O presidente brasileiro também se encontrou com empresários japoneses.

Lula no G7

Em discurso durante sessão de trabalho do G7, no Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). No encontro, que teve como tema “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”, Lula disse que o conselho “encontra-se mais paralisado do que nunca”.

Ao falar de paz, afirmou que “membros permanentes continuam a longa tradição de travar guerras não autorizadas pelo órgão, seja em busca de expansão territorial, seja em busca de mudança de regime”.

O presidente voltou a pedir uma solução baseada no diálogo para o conflito na Ucrânia e a criação de um espaço para negociações. Destacou outros conflitos que ocorrem fora da Europa e que merecem também mobilização internacional. “Israelenses e palestinos, armênios e azéris, cossovares e sérvios precisam de paz. Yemenitas, sírios, líbios e sudaneses, todos merecem viver em paz”, afirmou.





