Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo





O governo de São Paulo atingiu, na última quarta-feira (17), a meta expressiva de R$ 100 bilhões de investimentos nos primeiros cinco meses de mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Fontes do Palácio dos Bandeirantes informaram à coluna Panorama que a expectativa inicial era de que o valor destinado ao estado fosse alcançado até 2026, mas que a meta foi batida ainda nos primeiros meses do governo de Tarcísio.

Também foi ressaltado que o setor econômico paulista vai estipular uma nova meta de investimentos para ser cumprida até o final deste ano.

O apoio da InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem sendo de suma importância para a criação de cada vez mais parcerias público-privadas no estado.

Um dos setores que mais está contribuindo para o crescimeto da economia paulista é o de geração e empregos diretos. De acordo com o governo, entre janeiro e abril de 2023, oito empresas anunciaram investimentos que totalizam a quantia de R$ 22,3 bilhões. A previsão é de que haja a geração de mais de 6 mil empregos diretos.

A concessão de trechos da malha rodoviária de São Paulo também atraiu aportes expressivos para o estado. O leilão do Trecho Norte do Rodoanel, por exemplo, trouxe R$ 3,4 bilhões de investimentos, enquanto a Concessão de 600 km de rodovias do Lote Noroeste prevê R$ 13,9 bilhões em aplicações financeiras.

