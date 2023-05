Divulgação/PMPG 19.12.2022 Praia Grande





A Prefeitura de Praia Grande está trabalhando em busca da construção de novas unidades habitacionais de interesse social na Cidade. Neste primeiro semestre de 2023, a Secretaria de Habitação (Sehab) praia-grandense entregou documento reforçando a solicitação junto ao Governo do Estado de São Paulo para a construção de mais 375 mordias no Município.

A Cidade já conta com projetos formatados destas unidades que seriam construídas em parceria com o Estado. A contrapartida da Prefeitura de Praia Grande neste processo é ceder o terreno para que os conjuntos habitacionais sejam erguidos. A Administração Municipal já conta com áreas mapeadas em diversos bairros com características específicas para receberem este tipo de empreendimento.

“Praia Grande trabalha na área da Habitação com este tipo de parceria. Fizemos essa solicitação de mais 375 unidades habitacionais ao Governo do Estado em 2021 e estamos reforçando a necessidade dessas moradias. Assim, a Cidade terá condições de seguir reduzindo seu déficit habitacional. O Município faz a parte que cabe a ele nesse processo, agora, é preciso que o Estado e também o Governo Federal façam a deles”, comentou o secretário de Habitação praia-grandense, Anderson Mendes.

Estrutura - Um dos principais destaques da construção dessas unidades habitacionais de interesse social em Praia Grande é que os locais escolhidos para abrigar os conjuntos contam com total infraestrutura. Serviços municipais ligados as áreas da Saúde, Educação, Transporte, Limpeza Urbana e Segurança já estão implantados e beneficiam os moradores. Atividades e equipamentos ligados ao lazer também contemplam os espaços.

Vida Digna – Atualmente, estão em construção mais 100 unidades habitacionais em Praia Grande. As obras dos novos conjuntos só foram possíveis porque a Prefeitura aderiu ao programa estadual Vida Digna. Toda a formatação do projeto e desenvolvimento das etapas legais ficaram a cargo da pela equipe de gestores e técnicos da Sehab. Esses imóveis serão destinados para famílias cadastradas no programa municipal habitacional.