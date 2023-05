João Vitor Revedilho/Portal iG Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro na Agrishow

Após confusão em sua chegada a Agrishow acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) desdenhou a ausência do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro , na Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) em Ribeirão Preto, interior do estado.

Desconvite do ministro Carlos Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse ter sido "desconvidado" da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow , após a confirmação da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na abertura do evento. O ex-mandatário teria sido convidado pelo presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira.

O evento, que é a maior feira agrícola da América Latina, ocorre a partir da próxima segunda-feira (1º), em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo .

Matéria em atualização*

