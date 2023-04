redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Tarcísio de Freitas já enfrenta problemas em SP





O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), não é mais visto com bons olhos pela maioria dos deputados da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo). O mandatário tem sido cobrado para dar espaço para membros de três partidos: PL, PSDB e MDB.

Assim como tem ocorrido no Congresso Nacional, alguns deputados estaduais paulistas passaram a dizer que são “independentes” e votarão cada projeto conforme suas ideologias e entendimentos. No entanto, o recado é muito claro: tudo dependerá das negociações com o governo.

Ao perder a eleição em 2022, o PSDB paulista apoiou Tarcísio no segundo turno com o objetivo de contar com cargos na nova gestão e manter enorme influência no Palácio dos Bandeirantes. Não é o que tem acontecido até o momento, principalmente porque Gilberto Kassab (PSD), homem forte do governo, não se dá bem com o grupo de Rodrigo Garcia.

Atualmente, a federação PSDB e Cidadania conta com 12 deputados. O grupo tem dado tempo para o governador, mas acredita que será coadjuvante ou até mesmo figurante na atual gestão paulista. Por isso a ideia de ser independente será reavaliada ainda em agosto.

Os tucanos vão discutir se a melhor opção não é ser oposição e tentar ser protagonista do debate em São Paulo. Por outro lado, o PSDB tem se preocupado em ser colocado por bolsonaristas no mesmo “pote” de PT e PSOL.

O MDB também está incomodado com a falta de voz no Palácio dos Bandeirantes. A preocupação do partido está em duas frentes: emendas para municípios do interior e a capital paulista.

Os emedebistas acusam o governo Tarcísio de pouco atender as demandas dos vereadores e prefeitos do MDB em cidades de pequeno e médio porte. Na avaliação do partido, já deu tempo suficiente para que a nova gestão tenha uma dinâmica que não ignore os pedidos.

A outra briga é sobre São Paulo. Atualmente, Ricardo Nunes (MDB) é o prefeito da cidade e buscará à reeleição. Há o compromisso de Tarcísio e o ex-presidente Bolsonaro estarem no mesmo palanque do emedebista. Porém, há articulações nos bastidores para que Ricardo Salles (PL) seja o representante do bolsonarismo. Isso tem desagrado a cúpula emedebista.

O PL também não está feliz com o espaço no governo estadual. Lideranças paulistas do partido dizem que o governador deu a chave do Palácio dos Bandeirantes para Kassab e o presidente do PSD tem barrado importantes nomes do Partido Liberal, principalmente os mais ligados a Bolsonaro.

No meio de tantas insatisfações, há o temor que a oposição se fortaleça nas próximas semanas. Até o momento, os “independentes” seguem confiando em Tarcísio. Porém, após a lua de mel, o governador já é visto com maus olhos.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.