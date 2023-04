Reprodução/Instagram 28.09.2022 O governador do Paraná, Ratinho Junior





O governador do Paraná, Ratinho Junior, lança nesta terça-feira (4) um pacote de investimentos que vai destinar R$ 500 milhões para a melhoria da infraestrutura urbana de quase 160 pequenos municípios do Estado. O objetivo é acabar com as ruas de terra em todas as cidades que possuem até 7 mil habitantes com obras de pavimentação, drenagem, calçamento e iluminação pública.

Os recursos para o programa, chamado de "Asfalto Novo, Vida Nova", envolve R$ 300 milhões dos cofres estaduais e mais R$ 200 milhões repassados pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em um apoio costurado pelo executivo com os deputados estaduais. Esta é apenas a primeira etapa do ambicioso plano de Ratinho Junior, cuja meta é alcançar 100% das cidades com até 25 mil habitantes até o final de 2024.

Outro diferencial do programa é a preocupação com a sustentabilidade, o que inclui a substituição dos antigos sistemas de iluminação por lâmpadas de LED, com ganhos na eficiência energética, além de exigência às empresas responsáveis para que faça o descarte correto do material retirado.

O Estado também exigirá das prefeituras o plantio de árvores nativas como contrapartida para o recebimento dos recursos, com a distribuição de 642 mil mudas. A medida visa promover a compensação da emissão do CO2 na que será emitido com as obras, como forma de neutralizar os impactos do programa no clima, reforçando o potencial do Paraná como o Estado mais sustentável do Brasil de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados.