Divulgação Bolsonaro

Jair Bolsonaro ignorou o rito democrático de transferir simbolicamente o poder a seu sucessor. Para não ter de passar a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele embarcou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022.

Desde lá, o seu retorno é aguardado, porém, foi adiado em diversas oportunidade. Agora, de acordo com o colunista do jornal "O Globo", Lauro Jardim, o ex-presidente teria uma nova data para desembarcar no país.

Segundo o colunista, Bolsonaro teria dito a Marcelo Bessa, seu advogado para as ações criminais, que cogita voltar ao Brasil somente em abril, adiando novamente em um mês seus antigos planos.

Enquanto isso, ele segue apontando fraude eleitoral, sem apresentar provas, e já cogita uma candidatura para 2026.

Durante a Conferência de Ação Política Conservadora, um dos maiores eventos conservadores dos Estados Unidos, em Maryland, estado ao lado de Washington, neste sábado, o ex-presidente falou sobre a possibilidade de tentar um novo mandato.

“Agradeço a Deus pela minha segunda vida. E, também a ele, pela missão de ser presidente do Brasil por um mandato. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão não acabou”, disse Bolsonaro.

Em seguida, questionou os resultados da última eleição. “Eu tive muito mais apoio em 2022 do que em 2018. Não sei porque os números mostraram o contrário”, alegou.

Vale lembrar que Bolsonaro obteve mais votos na eleição presidencial de 2022 do que em 2018, como afirmou. Foram 400 mil votos a mais. No entanto, perdeu a eleição porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou 2 milhões de votos a sua frente.