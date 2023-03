Reprodução: O Dia O militar da aeronáutica Antônio Carlos Guarini, 26 anos, e o jovem Jean Jerry morreram vítimas de bala perdida neste domingo

O estado do Rio de Janeiro registrou, apenas neste último domingo (19), três casos de pessoas atingidas por bala perdida , duas delas morreram a outra está internada em estado grave.

As vítimas são o militar da Aeronáutica Antônio Carlos Guarini , 26 anos; o adolescente Jean Jerry de 17 anos; outro homem, ainda não identificado, permanece internado em estado grave de saúde.

O número de vítimas de bala perdida no Rio mais que duplicou em relação ao mesmo período do ano passado, aponta pesquisa do Instituto Fogo Cruzado , em 2023.

Balanço da violência

De acordo com o relatório, 45 pessoas foram atingidas por bala perdida desde 1º de janeiro a 20 de março deste ano: 13 morreram e 32 ficaram feridas. Em 2022, foram 20 vítimas: 5 morreram e 15 ficaram feridas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.