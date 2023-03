Isac Nóbrega/PR - 01.08.2022 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro





Os filhos de Jair Bolsonaro estão irritados com esforço da direção do PL em dar maior proteção a Michelle Bolsonaro do que ao ex-presidente. Na avaliação dos quatro herdeiros, os caciques do Partido Liberal deveriam focar mais na defesa do capitão da reserva.

Os filhos do ex-mandatário não ficaram satisfeitos com as reuniões feitas entre Michelle e membros do PL para montar estratégias de enfrentamento das notícias sobre a tentativa do antigo governo de entrar ilegalmente com joias dadas pelo regime da Arábia Saudita.

Desde que a notícia virou pauta na imprensa, a ex-primeira-dama foi mais ouvida pelo núcleo político do Partido Liberal do que Bolsonaro. Seus quatro filhos enxergam isso como um equívoco.

Do quarteto, Flávio é o mais ponderado. Ele entende que Michelle tem menos problemas judiciais do que Bolsonaro e precisa blindar sua imagem para, quem sabe, ser a representante do bolsonarismo em 2026 na corrida presidencial.

Já Eduardo e Carlos não são favoráveis que a ex-primeira-dama fique com o capital político do ex-presidente. A defesa deles é que haja um esforço maior para evitar que o capitão da reserva não fique inelegível. Caso a Justiça o proíba de concorrer, eles desejam que um dos filhos represente a família.

Renan faz coro com Carlos e Eduardo. Os três não possuem boa relação com a madrasta e por isso não a querem protagonizando o debate político.

Flávio tomou a frente da situação e tem conversado com o pai para saber qual o melhor momento para ele retornar para o Brasil. O senador quer a volta do ex-presidente para abril, porque aposta que a história das joias vai ter perdido força.

Eduardo, Carlos e Renan defendem o retorno imediato de Bolsonaro. Michelle aconselhou o marido a ficar mais um tempo nos Estados Unidos, apesar de estar preocupada com o adiamento da cirurgia dele.

Filhos querem tirar protagonismo de Michelle Bolsonaro

Diante disso tudo, os filhos vão aumentar a defesa de Bolsonaro. A estratégia montada é a de culpar o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pelo episódio das joias.

Outra articulação feita pelos irmãos é de convencer o PL a dar menos espaço para Michelle até o retorno de Bolsonaro. Os filhos do ex-presidente querem mostrar que a madrasta não é uma figura confiável para representar o legado do bolsonarismo.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.