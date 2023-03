Fabrízio Gloria/iG Último Segundo - 09.03.2023 Chuvas são previstas na capital paulista e em Curitiba já no início da manhã desta sexta (10)

Desde o início da semana a várias partes do Brasil - principalmente a região Sudeste - vê sendo atingidas por temporais. Nesta sexta-feira (10), a previsão é de que as chuvas continuem, inclusive, com maior previsão de milímetros para a região metropolitana de São Paulo dentre todos os dias da semana.

No sábado (11), a situação começa a melhorar, no entanto, já que as chuvas irão acontecer com menor intensidade no Sudeste e no Sul. Mas mesmo assim a previsão é de haja temporais. As chuvas estão sendo provocadas pelo forte calor que atinge todo país neste final de estação, o que tem provocado um aumento da umidade em quase todas as regiões.

INFLUÊNCIA E FIM DO LA NIÑA

Apesar do final do verão estar próximo, o calor deve continuar forte durante o outono e até a chegada do inverno. Um dos motivos é o fenômeno La Niña, que provocava chuvas muito fortes nesta época do ano, e agora deverá provocar uma secura no ar principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Já no Sudeste, o tempo tende a ficar mais quente que o comum, no entanto, não haverá indíces alarmantes de baixa umidade como nas demais regiões. No Sul do país ocorrerá o oposto, por exemplo, se hoje em dia a seca atinge mais de 350 cidades do estado e causa preocupação, durante o outono deverá chover bastante, diferente das demais regiões do Brasil.

FIM DE SEMANA

Apesar da sexta chuvosa Sudeste e em boa parte do Centro-Oeste, durante o sábado (11) e o domingo (12) haverá pancadas e chuviscos menos fortes, mas sem tempo totalmente seco, exceto no Sul e parte do interior da Bahia. O Norte será a região que receberá mais temporais, junto do Rio de Janeiro e São Paulo.

