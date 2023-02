Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo





O governador de São Paulo , Tarcísio Freitas (Republicanos-SP), comunicou nesta sexta-feira (17) que seu teste para a Covid-19 deu negativo e não possui mais sintomas da doença há alguns dias. Em seu perfil no Twitter, ele relatou que voltou a trabalhar no gabinete do Palácio dos Bandeirantes .

“Informo que testei negativo para Covid-19, nesta sexta-feira, e retomei a rotina no gabinete do Palácio dos Bandeirantes. Estou me sentindo bem, sem sintomas já há alguns dias. Agradeço a todos que mandaram mensagem desejando pronta recuperação”, escreveu.

Tarcísio foi diagnosticado com o coronavírus no dia 12 de fevereiro, mas que despacharia normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, ele explicou que iria cumprir todos os protocolos de segurança para não contaminar nenhuma outra pessoa e que sua saúde teria o acompanhamento do infectologista Esper Kallás, presidente do Instituto Butantan.

O governador foi um dos poucos ministros do governo Bolsonaro que defendeu a vacinação. No ano passado, quando ainda era pré-candidato para chefiar o estado de São Paulo, Freitas foi questionado se tinha sido imunizado contra a Covid-19 e ele confirmou ter se vacinado.

"Eu me vacinei, vacinei minha família e achava que estava fazendo a coisa certa. Fiz isso com convicção", declarou na ocasião, postura diferente do ex-presidente da República, que chegou a fazer campanha contra o imunizante.

Tarcísio e o bolsonarismo

Na última semana, Tarcísio voltou a ser chamado de traidor por parte dos bolsonaristas. Isso porque o governador escolheu os deputados Jorge Wilson (Republicanos) e Guto Zacarias (União Brasil) para serem líder e vice-líder, respectivamente, do seu governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Bolsonaristas queriam que a liderança ficasse com Altair Moraes (Republicanos), parlamentar ligado ao bolsonarismo e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Já a vice-liderança dada para Guto é tratada como um caso pior. O deputado é membro do MBL (Movimento Brasil Livre), que fez oposição a Bolsonaro e também não apoiou Tarcísio durante a eleição do ano passado.

Desde que assumiu o poder, o governador tem se aproximado mais da centro-direita, já que Gilberto Kassab (PSD) foi escolhido para ser secretário estadual. O movimento não tem agradado a ala bolsonarista.





