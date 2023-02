Reprodução - 29.10.2022 Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi filmada apontando uma arma contra um homem negro na rua

Carla Zambelli (PT) já definiu seu futuro político. Ela quer ser candida a prefeita da cidade de São Paulo em 2024 e vem trabalhando nos bastidores para se viabilizar. As negociações são com o próprio partido, PL, mas a parlamentar não descarta ouvir outras siglas.

A coluna ouviu de uma pessoa muito próxima da deputada que ela já está decidida. "O povo me ama", teria dito a parlamentar bolsonarista numa conversa com integrantes do PL. O principal argumento usado por ela foi sua expressiva votação em 2022, quando se tornou a segunda deputada mais votada do Estado.

Zambelli lembrou, em reunião com Valdemar da Costa Neto, que ficou atrás apenas de Guilherme Boulos (PSOL), que já é pré-candidato a prefeito , inclusive com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Zambelli, não existe nome mais forte no bolsonarismo, já que ela reúne apoio da militância e dos mais fiéis seguidores da ideologia. O problema, porém, é que ela não é bem vista pela família e já entrou em forte atrito com o próprio Jair Bolsonaro .

O PL tem dado ouvidos a deputada e a deixado articular a possível candidatura. Em contrapartida, ninguém da legenda garante que ela será a candidata, até porque o próprio Valdemar articula para diminuir o poder dos bolsonaristas dentro do partido. Ele chegou a dizer, como a coluna antecipou, que o ex-presidente "acabou" .

Eduardo Bolsonaro, que também teve votação expressiva em SP, garante a pessoas próximas que não tem pretensões de concorrer à prefeitura, mas não aprova o nome de Zambelli. Ela também não conta, neste momento pelo menos, com a aprovação do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Embora não veja futuro nas articulações políticas, Zambelli defende que seu nome irá se impor quando as pesquisas eleitorais começarem. Ela não descarta, segundo uma fonte confirmou à coluna, mudar de partido para viabilizar sua candidatura.